محمد بن راشد مهنئاً الشيخة هند: قلبكِ وطن لي أشتاق إليه كل يوم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بيوم ميلاد سموها.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في عيد ميلادك.. كل عام وأنتِ أجمل أيامي.. كل عام وأنتِ نبض سعادتي وسلامي.. كل عام وأنتِ رفيقة دربي وصديقة عمري»، وأضاف سموه: «دعواتي أن يحفظك الله، وأن يديم عينيكِ وطناً للبراءة والحلم والحياة، ويديم قلبكِ وطناً لي أشتاق إليه كل يوم».

كما كتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تدوينة عبر منصة «إكس»، بالمناسبة نفسها، قال فيها: «إلى أمي هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في يوم ميلادك لا نحتفل بعام جديد من العمر، بل نحتفل بسيرة ومسيرة من العطاء والجود»، وأضاف سموه: «منكِ تعلمنا أن الخير باقٍ، وأن الرحمة بركة، وأن الإحسان أثر يبقى في الناس.. حفظكِ الله وأدامكِ رمزاً للخير والمحبة».