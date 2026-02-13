حمدان بن محمد: الاستثمار في شباب الإمارات ضمانة حقيقية لاستدامة الأمن والاستقرار

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تخريج الدورة الـ26 من المرشحين البحريين في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، ورئيس جامعة زايد العسكرية، الفريق الركن مايك هندمارش، وقائد القوات البحرية، اللواء الركن حميد محمد الرميثي، وعدد من كبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

وبدأ الحفل بوصول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر الكلية، حيث عُزف السلام الوطني، ثم استعرض سموه طابور الخريجين الذين مروا أمام المنصة الرئيسة في استعراض عسكري عكس ما يتمتعون به من انضباط عالٍ، ولياقة بدنية ومهارات تدريبية متقدمة.

وأدى الخريجون قسم الولاء والإخلاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين التزامهم بالأوامر الصادرة إليهم، ومعاهدين الله على الذود عن سيادة دولة الإمارات، والدفاع عن مكتسباتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المتفوقين من الخريجين، مهنئاً إياهم على تميزهم وأدائهم المشرف، مشيداً بما أظهروه من التزام وجدية طوال فترة دراستهم وتدريبهم، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجبهم الوطني، والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة بكفاءة واقتدار.

وأكد سموه أن تخريج دفعات جديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة يعكس حرص دولة الإمارات على الاستثمار في العنصر البشري، وبناء قدرات عسكرية متقدمة، قادرة على حماية الوطن وصون منجزاته، مشيراً سموه إلى أن تطوير الكفاءات البحرية يُمثّل ركيزة مهمة ضمن منظومة الدفاع الوطني المتكاملة، في ظل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد لمختلف التحديات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدتُ اليوم تخريج الدورة الـ26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وكرّمنا المتفوقين على تميزهم وأدائهم المشرف.. نتمنى التوفيق لشبابنا في أداء واجبهم الوطني ضمن صفوف قواتنا المسلحة. ستبقى الإمارات قوية شامخة برجالها الحاضرين دائماً في ساحات الشرف ومواقع المسؤولية، لتبقى رايتنا خفاقة عالية في كل الميادين».

وفي كلمته خلال الحفل، عبر قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، العميد الركن حمزة محمد عبدالله الشحي، عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة وتشريفه الحفل، مؤكداً أن الكلية تُعدّ صرحاً أكاديمياً حديثاً ومتميزاً يستقطب طلبة من مختلف دول العالم، ويجسد التزامها الراسخ بإعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على صون الوطن وحماية مياهه الإقليمية.

كما ثمن الاهتمام المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة بشؤون وزارة الدفاع، ودعمها المستمر لمسيرة التميز في الكلية، مشيراً إلى المستوى المتقدّم الذي بلغه المرشحون البحريون بفضل البرامج الأكاديمية والتدريبية المتكاملة التي خضعوا لها، والتي شملت تدريبات ميدانية نوعية، وتمارين محاكاة للعمليات البحرية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات الأمن والدفاع البحري.

وفي ختام الحفل التُقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين، في مشهد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه، ويجسد روح الانتماء والولاء، مؤكداً استمرار مسيرة إعداد كوادر وطنية مؤهلة تُسهم في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، وصون أمن دولة الإمارات واستقرارها.

