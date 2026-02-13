حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع لعام 2026

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الاجتماع الأول لمجلس الدفاع لعام 2026، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الدفاعي، ومواصلة التطوير الشامل لمختلف القطاعات، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، وفق الرؤى الاستراتيجية المعتمدة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسارات التحديث والتطوير، إلى جانب بحث عدد من الخطط والبرامج الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية، سواء على مستوى الأفراد أو التجهيزات والتقنيات الدفاعية الحديثة، وفق أرقى المعايير، علاوة على تعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يُسهم في دعم قدرات القوات المسلحة وتمكينها من مواصلة أداء مهامها بكفاءة عالية.

كما تناول المجلس مجموعة من المبادرات المستقبلية التي تواكب أولويات المرحلة المقبلة، وتدعم توجهات الوزارة في المجالات ذات الصلة بالعمل الدفاعي.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.