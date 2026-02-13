تفعيل خدمات «محمد بن راشد للإسكان» في «إسكان دبي المتكامل» بند الشبا

أعلنت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» تفعيل خدماتها الإسكانية كافة في مركز إسكان دبي المتكامل، لتعزيز كفاءة قنوات الخدمة، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم الإسكانية بسهولة، ويتيح المركز، الواقع في منطقة ند الشبا - «الأفينيو مول»، للمتعاملين الاستفادة من خدمات المؤسسة التي تغطي مختلف مراحل الرحلة الإسكانية، وتشمل خدمات المنح، وحلول التمويل السكني، إلى جانب مجموعة من الخدمات التكميلية الداعمة، بما يضمن شمولية الخدمة، ومرونة الإجراءات، وسرعة الإنجاز.

وأكّدت المؤسسة أن المركز يُعنى بتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة تقديم الخدمة، وتحقيق التكامل بين الخدمات، بما يسهم في تعزيز مستويات الرضا والثقة بالخدمات المقدمة.

ويواكب تفعيل الخدمات في مركز إسكان دبي المتكامل مستهدفات «عام الأسرة»، ومستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويُجسّد نهج «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» في التطوير المستمر لنموذج خدمي متكامل يتمحور حول المتعامل، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية، ويرتقي بجودة الحياة، من خلال توفير حلول إسكانية متكاملة ومستدامة.