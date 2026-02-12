شرطة أبوظبي تشارك في احتفالية اليوم الوطني لدولة الكويت

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في احتفالية سفارة دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ65 ويوم التحرير 35 لدولة الكويت الشقيقة، تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين بحضور اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.

واستعرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة سيارة الشرطة الكويتية القديمة، في لوحةٍ تراثية جسّدت تاريخ العمل الشرطي وأبرزت الإرث الأمني العريق، وذلك ضمن أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وتقدم المسيرة فرسان شرطة أبوظبي "الخيالة"، إلى جانب مشاركة الدوريات الشرطية ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، في مشهدٍ عكس مستوى الجاهزية والانضباط وروح الشراكة المجتمعية، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بإدارة المراسم والعلاقات العامة مقطوعات موسيقية وطنية معبّرة أضفت طابعا احتفاليا مميزا على المناسبة، وجسدت عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.