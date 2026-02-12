إطلاق أول فعاليات مبادرة "تاجر الفريج الصغير" السبت والأحد في حديقة مشرف

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوسيع المبادرات الداعمة لريادة الأعمال بين الصغار وترسيخ التقارب بين أبناء الفريج الواحد، وقعت كل من بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة فرجان دبي اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة "تاجر الفريج الصغير" في الأحياء السكنية في إمارة دبي.

وسيتم تنظيم أول فعاليات ضمن المبادرة يومي 14 و15 فبراير الجاري في حديقة مشرف بمشاركة 33 مشروعاً يقدمها 62 طفلاً لعرض منتجاتهم وأفكارهم التجارية أمام الجمهور.