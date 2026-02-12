إسعاف دبي تستعرض منظومتها الإسعافية الذكية في معرض الصحة العالمي 2026

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض الصحة العالمي 2026 بدبي، من خلال استعراض أحدث الآليات والحلول التقنية في مجال الخدمات الإسعافية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية الاستجابة للحالات الطارئة والارتقاء بجودة الرعاية الطبية ما قبل المستشفى.

وتعليقا على المشاركة، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبدالكريم جلفار: تأتي مشاركة المؤسسة في معرض الصحة العالمي في إطار إبراز التحول النوعي الذي تشهده منظومة الإسعاف في دبي، مشيراً إلى أن المؤسسة تعرض خلال مشاركتها نموذجاً متكاملاً لمنظومة إسعافية ذكية تعتمد على البيانات الرقمية لدعم سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات الإسعافية المقدمة.

وأوضح جلفار أن مشاركة المؤسسة تتضمن محطتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في منصة متخصصة تستعرض رحلة الاستجابة الإسعافية الذكية، بدءاً من التخطيط الاستباقي للموارد الإسعافية اعتماداً على تحليل البيانات التاريخية والحالية، ومروراً بأنظمة استقبال البلاغات الذكية عبر التطبيقات الرقمية والهوية الإماراتية، وصولاً إلى الاستجابة الميدانية المدعومة بأنظمة التنبيه الرقمي والتكامل الطبي مع المستشفيات.

وأشار إلى أن المؤسسة تعتمد في التخطيط للموارد الإسعافية على دمج البيانات المتعلقة بمواقع البلاغات وأوقات الذروة والكثافة السكانية والفعاليات الكبرى، وتحليلها باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحديد أفضل مواقع تمركز سيارات الإسعاف وتحسين نطاق التغطية وتقليل زمن الاستجابة في مختلف مناطق الإمارة.

وأضاف جلفار أن المحطة الثانية تتمثل في استعراض وحدة الدعم الميداني، وهي مركبة إسعافية متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والأنظمة التشغيلية لدعم الفرق الميدانية في الحالات الطارئة والحوادث الكبرى خصوصاً في المناطق الوعرة أو أثناء الكوارث الطبيعية، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية والتطور الذي وصلت إليه منظومة الإسعاف في دبي، وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة، بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وسريعة في موقع الحدث.

وأكد أن المؤسسة استقبلت أكثر من 279 ألف بلاغ إسعافي خلال عام واحد عبر منظومة استقبال البلاغات الذكية، ما يعكس تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية وكفاءة أنظمة الإرسال والإدارة الإسعافية، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في تحقيق زمن استجابة بلغ نحو 7 دقائق خلال عام 2025 وتسعى للوصول إلى 4 دقائق بحلول عام 2033.

وأوضح أن المؤسسة تواصل الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونظم الاتصال الطبي عن بُعد والتكامل الرقمي مع الجهات الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار السريري في الحالات الطارئة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في رعاية المرضى.

وأكد المدير التنفيذي أن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض الصحة العالمي تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإسعافي وترسيخ مكانة دبي نموذجًا عالميًا في جودة الخدمات الصحية والاستجابة للطوارئ.