حمدان بن محمد: ستبقى الإمارات قوية شامخة برجالها الحاضرين دائماً في ساحات الشرف

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "شهدتُ اليوم تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وكرّمنا المتفوقين على تميزهم وأدائهم المشرف ... نتمنى التوفيق لشبابنا في أداء واجبهم الوطني ضمن صفوف قواتنا المسلحة. ستبقى الإمارات قوية شامخة برجالها الحاضرين دائماً في ساحات الشرف ومواقع المسؤولية، لتبقى رايتنا خفاقة عالية في كل الميادين".