شرطة دبي: 6 مدافع إفطار ثابتة وآخر رحال في دبي خلال شهر رمضان

كشف قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان في شرطة دبي المقدم عبد الله طارش العميمي، عن أماكن تواجد مدافعها طوال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هناك 6 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفعاً رحالاً يتنقل طوال الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة، إلى جانب تخصيص مدفعاً رحالاً ينتقل في منطقة حتا.

وأوضح أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار الثابتة التي ستكون متواجدة في 6 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة والتي تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.

وحول المناطق الـ17 التي سيزورها المدفع الرّحال، بين المقدم العميمي أن المدفع سيبدأ مساره من بداية رمضان من حدائق دبي، ثم ون اند أونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق اتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفه، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعدها مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه فيدا كريك هاربر، اخيراً حديقة البرشاء.

وأكد أن مدفع رمضان يمثل إرثاً وطنياً نعتز به ونحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تولي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي آمنة أبو الهول: "يسرنا أن نتعاون مع شرطة دبي للعام الرابع على التوالي في استضافة مدفع رمضان الرئيسي لإمارة دبي، حيث يعد مدفع الإفطار فعالية جماهيرية محبوبة، وتقليد تراثي تابعناه وهو ينمو ويصبح أكثر شعبية في مدينتنا، وشاهدنا كيف تبهر مراسم شرطة دبي لإطلاق المدفع التاريخي جمهور غفير من مختلف الجنسيات، وخاصة من الشعوب الغربية ومن غير المسلمين، وهو ما يؤكد على مكانة هذا التقليد التراثي، وأهميته كوسيلة تواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة، ورمز راسخ للشهر الفضيل على مدى التاريخ".