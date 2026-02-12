إبحار سفينة "أم الإمارات" الإنسانية محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات لقطاع غزة

أبحرت سفينة المساعدات الإنسانية "أم الإمارات" متجهة إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن منظومة العمل الإنساني الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتشارك في تجهيز حمولة السفينة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل مواد غذائية، ومواد إيواء، ومستـلزمات طبية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الأسر المتضررة في قطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الغذائية طروداً غذائية، ومواد غذائية لدعم المطابخ الشعبية، إلى جانب التمور، كما تشمل مواد الإيواء ملابس كسوة العيد، وحقائب إغاثية، وخياماً، إضافة إلى مستلزمات صحية للأسر، في إطار تعزيز مقومات العيش الكريم للأسر المتضررة.

وتأتي "سفينة أم الإمارات الإنسانية"، وهي السفينة رقم (13) التي تُرسل من دولة الإمارات إلى قطاع غزة، ضمن الجسر البحري الإنساني المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين، واستمراراً للجهود الإماراتية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية خلال هذه المرحلة.

وفي الجانب الطبي، تحمل السفينة مستلزمات وأجهزة طبية متنوعة تشمل أجهزة تنفّس، وطاولات وأسرّة طبية، وكراسي طبية، وأقنعة واقية، وأجهزة تنقية الهواء، دعماً للقطاع الصحي وتعزيزاً لقدرة المرافق الطبية على الاستجابة للاحتياجات العاجلة في ظل الظروف الصحية الصعبة.