بلدية الشارقة تُمدد أوقات عمل المواقف العامة ذات اللوحات الزرقاء حتى الساعة 12 منتصف الليل في خورفكان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع بلدية خورفكان عن تعديل أوقات عمل المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والموضحة باللوحات الزرقاء في مختلف مناطق خورفكان، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، بدلاً من الساعة العاشرة مساءً كما هو معمول به، وذلك ابتداءً من تاريخ 16 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى إتاحة المواقف العامة في المناطق السياحية والحيوية تحديداً، حتى ساعات متأخرة من الليل، في حين تبقى المواقف الأخرى الخاضعة للرسوم كما هي وتنطبق عليها أوقات التعرفة المعدّلة في شهر رمضان فقط.

وأكدت البلدية، أن تعديل أوقات عمل المواقف العامة ذات اللوحات الزرقاء، جاء بعد دراسة مستفيضة لطبيعة هذه المواقف ونسبة الاقبال عليها والمناطق التي تتواجد فيها، وبناءً على مقارنات معيارية، واستجابةً كذلك لملاحظات العديد من السكّان والزوّار، ففي ظل الطفرة الاقتصادية والتجارية بات تشغيل المواقف العامة حتى منتصف الليل أمراً ضرورياً، بهدف توفيرها للمتعاملين والحد من سوء استغلالها، وتذليل العقبات والتحديات، إذا يجد أصحاب الاشتراكات الموسمية ورواد المطاعم والكافتيريات صعوبةً في إيجاد موقف بعد الساعة العاشرة مساءً.

وأفادت أن هذه الزيادة في التوقيت لن تؤدي الى أي زيادة في رسوم خدمة اشتراكات المواقف بل ستظل بنفس سعرها الحالي بل سيحصل المشتركين في خدمة المواقف على ساعتين إضافيتين بشكل يومي حيث أن التصريح في السابق يمنح صاحبه إعفاءً من رسوم المواقف لمدة 14 ساعة يومياً لتُصبح المدة الآن 16 ساعة.