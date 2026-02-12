شرطة أبوظبي تعلن عن شواغر للمواطنين في "النخبة الأمنية"

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن توفر شواغر وظيفية للانضمام إلى صفوفها "النخبة الأمنية"، وتشمل فرد دورية استجابة أمنية، فرد مهام خاصة، عنصر تفتيشات أمنية، شرطي أول، عريف، عريف أول ، رقيب، رقيب أول.

وحددت عبر اعلان نشرته على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، ستة شروط للتقدم للوظائف وهي : أن يكون من مواطني دولة الإمارات ، أن يكون عمر المتقدم من 18 لغاية 35 سنة، أن لا يقل طوله عن 100 سم، أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة فأعلى، أن يكون قد اجتاز الدورة التاسيسية والدورة التخصصية من برنامج الخدمة الوطنية ، اجتياز المقابلة والفحوصات المقررة للوظيفة.

واستعرضت المزايا الوظيفية وتشمل استقرار وظيفي وترقيات حسب المؤهل العلمي، العمل ضمن نخبة أمنية، علاوت تخصصية، دورات وبرامج تخصصية.