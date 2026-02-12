محمد بن راشد مهنئاً الشيخة هند: كل عام وأنتِ رفيقة دربي وصديقة عمري

وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،رسالة تهنئة مؤثرة إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمناسبة عيد ميلادها.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على منصة « اكس»: «في عيد ميلادك .. كل عام وأنتِ أجمل أيامي .. كل عام وأنتِ نبض سعادتي وسلامي .. كل عام وأنتِ رفيقة دربي وصديقة عمري .. دعواتي أن يحفظك الله .. وأن يديم عينيكِ وطناً للبراءة والحلم والحياة .. ويديم قلبكِ وطناً لي أشتاق إليه كل يوم »