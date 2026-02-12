الإمارات ممثل جغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي «الكوديكس»

فازت دولة الإمارات بمنصب الممثل الجغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي (الكوديكس)، للفترة من 2026 إلى 2028، للمرة الأولى، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ48 للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وتم انتخاب دولة الإمارات، ممثلة في نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيسة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، موزة سهيل المهيري.

ويعكس هذا الفوز الثقة الدولية بالقدرات الريادية لدولة الإمارات، وإسهاماتها المؤثِّرة في تطوير المواصفات الغذائية، وتعزيز منظومة السلامة الغذائية على المستوى العالمي.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتزايدة لدولة الإمارات في المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، ويُعزّز حضورها في صياغة السياسات والمعايير الدولية، بما يواكب رؤية الدولة والقيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وضمان سلامة الغذاء، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على قيادة الملفات الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.

ويُعزّز هذا الاختيار توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ويتيح تمثيل إقليم الشرق الأدنى في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، وهو موقع يتميّز بأهميته الاستراتيجية، حيث يشارك الممثل الجغرافي في رسم التوجهات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية، وإدارة برامج هيئة الدستور الغذائي الخاصة بالمواصفات الغذائية الدولية، بما يضمن مراعاة خصوصية دول الإقليم، من حيث الأنماط الغذائية والظروف الإنتاجية والاقتصادية والصحية.

وتُعدّ موزة المهيري من القيادات الوطنية ذات الخبرة الإدارية والعلمية الممتدة لأكثر من 25 عاماً في العمل الحكومي، وأسهمت في تأسيس منظومة الرقابة الغذائية في إمارة أبوظبي، ما عزّز مكانة الإمارة في مؤشرات السلامة الغذائية العالمية، بتحقيقها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.