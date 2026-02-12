أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي اليمين القانونية، وذلك في مقر النيابة العامة بدبي.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأعضاء النيابة الجدد التوفيق في أداء مهامهم، والاضطلاع برسالتهم على الوجه الأكمل، لما لدورهم من أثر بالغ في إعلاء كلمة القانون وترسيخ سيادته، مستندين إلى الأمانة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده كافة، وأن يكون تحقيق العدالة هو غايتهم العليا التي يسعون إلى تحقيقها، بما يحفظ على المجتمع أمنه، ويرسخ مقومات تقدّمه وازدهاره، وحثّ سموه أعضاء النيابة الجدد على مواصلة تطوير قدراتهم، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، وما قد تفرضه من تحديات تتطلب جاهزية عالية وكفاءة رفيعة في التعامل معها، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تضطلع به المنظومة القانونية في صون الحقوق وترسيخ الاستقرار.

كما وجّه سموه الأعضاء الجدد في النيابة العامة بأن يكونوا دائماً خير قدوة في ترسيخ أسس العدالة، وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية، والالتزام بأعلى معايير المهنية في تطبيق القانون، ضمن منظومة متكاملة، هدفها صون الحقوق وضمان كرامة الإنسان.

حضر أداء اليمين مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، والنائب العام المساعد في دبي، المستشار يوسف حسن المطوع، والأمين العام للمجلس القضائي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي.

وبعد مراسم أداء اليمين، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجولة اطلع خلالها على مرافق مبنى النيابة العامة في دبي، الذي يضم عدداً من المرافق المتطورة، من بينها مركز النيابة العامة للتحكم في التحقيق والتقاضي عن بُعد، والمجهز بأحدث أنظمة الاتصال والتقنيات الذكية، بما يتيح إدارة إجراءات التحقيق وعقد الجلسات عن بُعد بكفاءة عالية، ويُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز دقة الأداء ضمن منظومة قضائية رقمية متكاملة.

كما شملت الجولة نادي النيابة الرياضي المجهز بأحدث الأجهزة وفق أعلى المعايير الدولية، والذي يُقدّم برامج وأنشطة رياضية متنوعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية تخصصية بصورة مستمرة، دعماً لبيئة عمل صحية ومحفزة. ويضم النادي مسبحاً وممشى ومرافق صحية متكاملة، في إطار منظومة شاملة تُعزّز جودة بيئة العمل وترتقي برفاه الموظفين.

وفي ختام الزيارة، التُقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية مع وكلاء النيابة العامة الجدد، حيث أشاد سموه بجهود النيابة العامة وكل الجهات المعنية بتطوير النظام القضائي، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة العالمية في العدالة والخدمات القضائية.

