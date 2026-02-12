"موارد الشارقة" تعلن مواعيد العمل الرسمي في رمضان للجهات الحكومية

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك للعام 1447هـ، لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ من التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، والأمة الإسلامية، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.