جواز السفر الإماراتي يُوسّع الفارق مع أقرب منافسيه عالمياً

وسّع جواز السفر الإماراتي الفارق مع أقرب منافسيه، من حيث تمكين حامله من الدخول إلى دول العالم من دون تأشيرة مسبقة، وفق آخر تحديثات مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية في 2026.

ووفقاً للمؤشر - الذي يُعدّ نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر لـ198 دولة حول العالم - ارتفع عدد الدول التي تمنح حاملي جواز السفر الإماراتي، الدخول من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة من 179، في نهاية 2024، إلى 181 دولة حالياً، مصنفة بين 136 دولة من دون تأشيرة، و45 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونياً أو لدى الوصول.

وفي المقابل، قلّ عدد الدول التي تطلب من حاملي جواز السفر الإماراتي تأشيرات مسبقة من 19 دولة إلى 17 دولة فقط، وفق آخر تحديث للمؤشر الذي يعتمد تصنيفه على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها من دون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو الحصول على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وحافظ جواز السفر الإماراتي، خلال العام الجاري، على مركزه الأول كأقوى جواز سفر في العالم، حيث يُمكّن المواطنين من السفر إلى أكثر من 91% من دول العالم، من أصل 198 دولة مدرجة في المؤشر.

وعزّزت دولة الإمارات قوة جواز سفرها بشكل متواصل من خلال انخراط دبلوماسي مستدام، وسياسات تأشيرات استراتيجية، وتوسيع الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأعلنت وزارة الخارجية، العام الماضي، توقيع مذاكرات تفاهم مع عدد من الدول، بما يمنح المواطنين إعفاءات جديدة من تأشيرة الدخول، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع جمهورية مولدوفا، في أغسطس الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع باكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين في يونيو الماضي.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس»، احتلت سنغافورة المركز الثاني بدخول مواطنيها إلى 175 دولة من دون تأشيرة مسبقة، تلتها في المركز الثالث إسبانيا بدخول مواطنيها إلى 173 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، ثم في المركز الرابع جوازات 13 دولة بدخول 172 دولة من دون تأشيرة مسبقة، من بينها بلجيكا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ولوكسمبورغ والنمسا وسويسرا.

جدير بالذكر أن جواز سفر دولة الإمارات سيطر على المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، منذ الأول من ديسمبر 2018، وعاد الجواز الإماراتي مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزّز وجوده في هذا المركز حتى اليوم.