محمد بن راشد: «دبي الــــدولــــــي» عصب الحياة في دبي

كشفت «مطارات دبي» عن استقبال مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بعام 2024، ليكون 2025 بذلك، العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، والأعلى على مستوى مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مطار دبي الدولي، هو عصب الحياة في دبي، ومدرسة في جودة التعامل والخدمات.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن تسجيل «دبي الدولي» أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخه، يؤكد مكانته في صدارة مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين، ويُعزّز مكانة دبي الراسخة مركزاً عالمياً للطيران وصناعة المستقبل.

أداء استثنائي

وتفصيلاً، أعلنت «مؤسسة مطارات دبي»، أمس، استقبال مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بعام 2024، ليكون بذلك 2025، العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، والأعلى على مستوى مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.

وأفادت «مطارات دبي» في بيان، بأن عام 2025 شهد أداء استثنائياً حقق خلاله المطار ذروات قياسية عدة، حيث سجّل أعلى أرقامه اليومية والشهرية والفصلية، إلى جانب حركة المسافرين السنوية التي كانت الأعلى طوال تاريخه على حدود طاقته الاستيعابية القصوى، محافظاً في الوقت ذاته على مستويات عالية من التميّز التشغيلي، ليؤكد المطار أن القدرة على العمل بطريقة مستدامة عند هذه المستويات القياسية، أصبحت جزءاً من العمليات التشغيلية الاعتيادية.

مدرسة في التعامل

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»: «مطار دبي الدولي.. عصب الحياة في دبي.. استقبل خلال العام 2025 أكثر من 95 مليون مسافر، ليكون المطار الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين في العالم.. مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات، حيث استقبل المطار خلال العام 454 ألف رحلة، وبلغ متوسط وقت الانتظار لإجراءات الوصول لـ98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة فقط».

وأضاف سموّه: «فخور بخدمات مطار دبي الدولي.. فخور بفريقه الذي يقوده أحمد بن سعيد آل مكتوم منذ عقود بكل احترافية.. وفخور بمعدلات نموه الاستثنائية.. حفظ الله الإمارات.. وأدام عزها ومجدها ونجاحها».

إنجاز جديد

من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في تدوينة على موقع «إكس»: «في إنجاز جديد يُجسّد الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر في عام 2025، بنمو قدره 3.1%، مسجلاً أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخه، ومؤكداً مكانته في صدارة مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين، ما يُعزّز مكانة دبي الراسخة كمركز عالمي للطيران وصناعة المستقبل».

وأضاف سموّه: «هذا الأداء الاستثنائي يعكس قوة قطاع الطيران في الإمارة، ومرونته، وتكامل الجهود بين مختلف الشركاء ضمن منظومة اقتصادية واحدة تعمل برؤية واضحة، كما يترجم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن عالمية»، وتابع سموّه: «من خلال مواصلة الاستثمار المستدام في البنية التحتية، والابتكار، وتقديم تجارب عالمية المستوى لزوارها، تمضي دبي بثقة نحو ترسيخ دورها كمحور عالمي، يربط العالم، ويخلق فرصاً جديدة للنمو والازدهار».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوينة شكر فيها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «شكراً سيدي صاحب السموّ على دعمكم الدائم، هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية سموكم وتوجيهاتكم الحكيمة، وجهد فريق عمل نفخر به جميعاً.. سنواصل العمل على ترسيخ ريادة مطار دبي الدولي، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً لقطاع الطيران».

الرحلات الجوية

ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، جاء ديسمبر ليختتم عام 2025 كأكثر الشهور ازدحاماً في تاريخ المطار، مع استقبال المطار 8.7 ملايين مسافر، بنمو سنوي بلغ 6.1%، فيما كان الربع الأخير من عام 2025 أيضاً الأكثر ازدحاماً على الإطلاق، باستقبال 25.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال الربع الرابع 118 ألف رحلة، بنمو قدره 5% على أساس فصلي، ليرتفع إجمالي عدد الرحلات خلال عام 2025 إلى 454 ألفاً و800 رحلة، بزيادة بلغت 3.3% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من استمرار نمو عدد الرحلات، استقرَّ متوسط عدد المسافرين لكل رحلة، مرتفعاً عند معدل 214 مسافراً، بما يعكس التوسع في تشغيل الطائرات ذات السعة الأكبر والكفاءة العالية في نسب الإشغال، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد السنوي 77.6% بتراجعٍ طفيف قدره 0.5 نقطة مئوية.

وأكّدت «مطارات دبي» أن عام 2025، أظهر قدرة مطار دبي الدولي على تحقيق الاستدامة التشغيلية، وتقديم تجربة ضيوف متميّزة عند مستويات قياسية، وذلك من خلال التخطيط المنضبط والتنسيق الوثيق ضمن مجتمع المطار «oneDXB»، الذي يضم شركات الطيران، وشركاء الخدمات، والجهات الحكومية.

شبكة عالمية

ووفقاً لنتائج حركة مطار دبي الدولي، فقد حافظت الهند على مكانتها كأكبر سوق لمطار دبي الدولي بواقع 11.9 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ7.5 ملايين مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ6.3 ملايين مسافر، وباكستان بـ4.3 ملايين مسافر، فضلاً عن الولايات المتحدة التي بلغ عدد مسافريها عبر مطار دبي الدولي 3.3 ملايين مسافر.

كما شهد عام 2025 تسجيل أسواق عدة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت حركة السفر من الصين بنسبة 16.6% لتصل إلى 2.5 مليون مسافر، وسجلت روسيا نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 2.8 مليون مسافر، فيما ارتفعت حركة السفر من تركيا بنسبة 6.7% إلى 2.2 مليون، ومن مصر بنسبة 14.3% إلى 1.8 مليون، ومن إيطاليا بنسبة 12.5% إلى 1.6 مليون مسافر.

وعلى مستوى المدن، واصلت العاصمة البريطانية لندن تصدرها قائمة الوجهات الأكثر إقبالاً عبر مطار دبي الدولي بواقع 3.9 ملايين مسافر، متبوعة بالعاصمة السعودية الرياض بثلاثة ملايين مسافر، ثم مدينَتي مومباي الهندية وجدة السعودية بـ2.4 مليون مسافر لكل منهما، فيما سجلت مدينة نيودلهي الهندية 2.2 مليون مسافر.

وأصبح مطار دبي الدولي بحلول نهاية عام 2025، مرتبطاً بـ291 وجهة في 110 دول عبر 108 شركات طيران دولية، ما يُعزّز مكانته واحداً من أكثر مراكز الطيران اتصالاً جوياً بالعالم.

استدامة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «في الوقت الذي يرتبط فيه أداء المطارات حول العالم في الأغلب بأوقات الذروة، فإن الأداء طويل الأمد يُحدَّد بمدى القدرة على استدامة تلك اللحظات، فقد أثبت مطار دبي الدولي، خلال عام 2025، أن المستويات القياسية لم تَعُد استثناءً، بل أضحت جزءاً من عملياته التشغيلية الاعتيادية، بينما يعكس اتساق عملياتنا قوة المنظومة التي يعمل تحت مظلتها مجتمع المطار (oneDXB) وقدرته على تحقيق التميّز حتى في ظل أكثر الفترات ازدحاماً وطلباً».

وأضاف: «بفضل التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات القطاع ومجتمع المطار (oneDXB)، فإننا نتوقع أن تبلغ حركة المسافرين نحو 99.5 مليون مسافر في عام 2026».

آفاق واعدة

وفي وقت يستمر نمو الطلب والحاجة إلى تبني نهج إداري دقيق للطاقة التشغيلية، تدخل مطارات دبي مرحلة جديدة تتمثّل في الحفاظ على استدامة النمو، وتقديم خدمات متميّزة حتى في فترات الذروة، ومواكبةً لتطور أنماط حركة المسافرين، سيواصل مطار «دبي ورلد سنترال - آل مكتوم» الدولي دوره التكاملي الذي يضمن جاهزية دبي لبلوغ حقبة جديدة في الطيران العالمي.

86.75 مليون حقيبة

تعامل مطار دبي الدولي مع 86.75 مليون حقيبة خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 4.95%، مسجلاً أعلى حجم مناولة للأمتعة خلال عام واحد في تاريخه.

وتأكيداً لالتزام المطار بأعلى معايير التميّز التشغيلي، فقد جرى تسليم 89% من الأمتعة الواردة للضيوف المنتهية رحلاتهم بالمطار، في غضون 45 دقيقة من وصول الطائرة، فيما واصل المطار تحقيق أداء عالمي المستوى في دقة مناولة الأمتعة بنسبة 99.75%، أي بمعدل 2.47 حقيبة متأخرة لكل 1000 مسافر.

متوسط وقت الانتظار

شهد متوسط الوقت المستغرق في إنجاز إجراءات السفر استقراراً رغم نمو حركة المسافرين إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ متوسط وقت انتظار 99.35% من الضيوف عند نقاط مراقبة الجوازات للمغادرين، أقل من 10 دقائق، فيما بلغ وقت انتظار 98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة لإنجاز إجراءات القادمين، بينما بقي الوقت المستغرق لإنجاز إجراءات الفحص الأمني لـ98.9% من المسافرين دون الخمس دقائق.

• 99.5 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي بنهاية 2026.

• 454.8 ألف رحلة جوية عبر «دبي الدولي» في 2025.