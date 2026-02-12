«دبي الجنوب» تسجل 20.2 ألف رحلة طيران خاص في 2025

حقّق مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب» إنجازاً جديداً، مسجّلاً 20 ألفاً و289 رحلة طيران خاص خلال عام 2025، بنمو قدره 17% مقارنة بعام 2024، ليُسجّل بذلك أعلى مستوى لحركة الطائرات الخاصة في تاريخ دبي.

وشهد الربع الأخير من عام 2025 أداء استثنائياً، حيث تم تسجيل 6926 رحلة، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس استمرارية الطلب القوي والزخم المتصاعد في قطاع الطيران الخاص.

ويُعزى هذا النمو المستدام إلى عوامل رئيسة عدة، في مقدمتها مكانة دبي مركزاً عالمياً على مدار العام للأعمال والمعارض والسياحة والترفيه، إلى جانب الاستضافة الناجحة لفعاليات كبرى، مثل «معرض دبي للطيران 2025»، و«معرض جيتكس غلوبال»، والقمة العالمية للحكومات، وغيرها من الفعاليات الدولية.

ويتكامل هذا الزخم مع مؤشرات قطاع السياحة، حيث أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة 19.59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «يعكس هذا النمو القياسي في حركة الطيران الخاص التطور المستمر لدبي مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة، وفي (دبي الجنوب) نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة وجاهزة للمستقبل، تدعم الطلب طويل الأمد، وتوفّر عمليات سلسة، وتُعزّز دورنا في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران».

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية واتصالاً عالي المستوى، حيث يُعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص والأنشطة المرتبطة بها، ويقع المشروع ضمن «دبي الجنوب» التي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة، ووجهة للتدريب والتعليم.