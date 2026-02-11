عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت

ترأس رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة، واستهدفت مناقشة مجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير الإعلام العربي المشترك.

وشهدت الاجتماعات استعراضا شاملا للإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة، حيث ركزت على ضرورة تبني أدوات إعلام المستقبل القائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الحضور العربي في المشهد الرقمي العالمي.

كما بحثت الاجتماعات سبل تفعيل العمل الإعلامي العربي لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم القضايا العربية المركزية، وفي مقدمتها تعزيز قيم التسامح والتعايش ومكافحة الفكر المتطرف عبر محتوى إعلامي رصين ومؤثر.

وأكد آل حامد، أن العمل الإعلامي العربي المشترك يمر بمرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى التكامل الإستراتيجي الشامل، موضحا أن الهدف هو صياغة رسالة عربية موحدة تملك زمام المبادرة في الفضاء العالمي، ولا تكتفي بمواكبة الأحداث، بل تصنع السردية التي تليق بطموحات شعوبنا وتحمي وعي أجيالنا.

وشدد على أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تضع دعم العمل الإعلامي العربي المشترك في صدارة أولوياتها، مؤكداً حرص الدولة على تسخير كافة الإمكانات والخبرات لتمكين المنظومة الإعلامية العربية من مواكبة التحولات العالمية، بما يضمن صون الهوية الوطنية وحماية المكتسبات التاريخية للشعوب العربية.

وتقدم بالشكر إلى دولة الكويت الشقيقة على استضافتها أعمال الدورة الـ104 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، مثمناً دورها الريادي في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتطوير أدوات الخطاب الإعلامي.

وركزت الاجتماعات، على بحث سبل مواصلة تقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية في ضوء التطورات الراهنة، ومجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير الإعلام العربي المشترك، بما فيها تفعيل آليات خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، وإحكام الخطة المرحلية للإستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتوصيات فريق الخبراء المعني بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة الإعلامية للتعاطي مع قضايا البيئة والتقلبات المناخية المتطرفة بالعالم العربي الذي يعد من أكثر المناطق تأثراً بمخاطرها.

كما شهدت الاجتماعات مناقشة تحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإعداد قانون استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي.