سيف بن زايد يحضر حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ65 وذكرى التحرير الـ35

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحفل الذي أقامته سفارة دولة الكويت الشقيقة لدى دولة الإمارات، بمناسبة الذكرى الـ"65" للعيد الوطني، والذكرى الـ"35" لتحرير دولة الكويت، وذلك في فندق إرث في أبوظبي.

وقدم سموه التهاني بهذه المناسبة الوطنية لسفير دولة الكويت لدى الدولة جمال محمد الغنيم، معرباً سموه عن خالص التهاني والتمنيات لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار.