منصور بن محمد يحضر العرس الجماعي لموظفي إقامة دبي وجمارك دبي

حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، النسخة الثانية عشرة من العرس الجماعي الذي نظّمته الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي "إقامة دبي" بالتعاون مع جمارك دبي، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 127 عريساً، منهم 87 عريساً من موظفي إقامة دبي، و34 عريساً من موظفي جمارك دبي، و6 عرسان من موظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في مناسبة تعكس قيم التلاحم المجتمعي والدعم المؤسسي لبناء الأسرة الإماراتية.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاستثمار في استقرار الكوادر الوطنية يمثل أولوية قصوى وقال سموّه: العرس الجماعي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بدعم المواطن وتوفير كافة المقومات التي تكفل له الحياة الكريمة والمستقرة ويواكب مستهدفات عام الأسرة؛ وأجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تعزيز سعادة الأسرة وترابطها، ودعم تأسيس أُسر إماراتية مستقرة ومستدامة"، لافتاً سموه إلى أن ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظف هو مطلب مهم لتعزيز عطائه وتميزه في خدمة وطنه.

حضر الحفل الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري، ومدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات من الجهتين.

وبهذه المناسبة، أكد الفريق محمد أحمد المري أن العرس الجماعي يُجسّد نهج دولة الإمارات في دعم الشباب والتخفيف عنهم، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تُسهم في تعزيز جودة حياة الموظفين وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات عام الأسرة، ويساعد الشباب على بناء أُسر مستقرة تُسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بوسناد أن تنظيم العرس الجماعي يأتي انسجاماً مع التزام الدائرة بدعم توجهات دولة الإمارات في عام الأسرة 2026، الذي يركز على تعزيز تماسك الأسرة وتمكين الشباب والارتقاء بجودة الحياة الأسرية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً. وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تُمثّل ترجمة عملية لأهداف العام من خلال تقديم دعم مباشر للشباب ومساندتهم في بدء حياتهم الزوجية بثقة واستقرار.

وأشار إلى أن أجندة دبي الاجتماعية 33 تُشكل إطاراً إستراتيجياً متكاملاً يعزز الرفاه الاجتماعي عبر مبادرات نوعية تستهدف الأسرة بصفتها نواة المجتمع. وأضاف سعادته، أن العرس الجماعي ينسجم مع هذه الأجندة من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وترسيخ قيم التكافل والتعاون، ودعم الاستقرار الأسري الذي يُعد أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

ولفت إلى أن جمارك دبي نفذت مبادرة الأعراس الجماعية 12 مرة خلال السنوات الماضية، ما يعكس التزام الدائرة المستمر بدعم موظفيها وتعزيز استقرارهم الأسري وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية في بيئة العمل.

وأكد أن استمرار تنفيذ المبادرة بهذا الزخم يعكس نجاحها وتأثيرها الإيجابي في تمكين الشباب وتوفير بيئة داعمة لهم في بداية حياتهم الزوجية.

وهنّأ العرسان المشاركين، متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة ومستقرة، ومشيداً بجهود الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث المجتمعي المميز، الذي يُجسّد رؤية دبي في دعم الأسرة وتمكين الشباب وتعزيز الترابط المجتمعي.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي استمراراً لنهج التعاون الإستراتيجي في تنفيذ المبادرات المجتمعية، حيث شكّلت هذه الفعالية على مدار نسخها السابقة منصة سنوية لدعم الشباب الإماراتي وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة، بما يواكب تطلعات دبي لمستقبل يقوم على التوازن بين الأصالة ومتطلبات العصر.

وأعرب العرسان عن سعادتهم بهذه المناسبة، مثمّنين الدعم الذي حظوا به، ومؤكدين أن العرس الجماعي سيبقى محطة فارقة في حياتهم، ونموذجًا يعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء مجتمع متماسك ينعم بالاستقرار والسعادة.