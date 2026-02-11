"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل للحكومة الاتحادية في رمضان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية، خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم، إن ساعات العمل في الحكومة الاتحادية من الإثنين إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، أما يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأضافت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك وفق الأصول الواردة فيها وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة خلال شهر رمضان، كما يمكنها منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة وفق الضوابط المعتمدة.