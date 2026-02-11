الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة بكندا

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة غربي كندا، وأسفرت عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة كندا وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.