وزيرة التربية والتعليم: 60 دقيقة الزمن الأقصى لرحلة الحافلة المدرسية

نفت وزيرة التربية والتعليم ، سارة بنت يوسف الأميري، في ردها على سؤال برلماني موجه من عضو المجلس ناعمة عبدالله الشرهان حول "طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية ووصولها في بعض الرحلات إلى ساعتين أو أكثر، وجود أي بيانات مسجلة لدى الوزارة عن بلوغ مدة أي رحلة حافلة مدرسية إلى ساعتين.

وأشارت إلى أن الحد الأقصى 45 دقيقة لطلبة رياض الأطفال و60 دقيقة لباقي الطلبة، موضحة أن نسبة الالتزام حققت في الفصل الأول من هذا العام الأكاديمي 98.5%، فيما يوجد حالات استثنائية لا يمكن السيطرة عليها في بعض الأيام مثل الأحوال الجوية أو وجود حادث على الطرق، مشددة على أن مؤشر زمن النقل المدرسي حقق تقدماً كبيراً بنسبة 50% انخفاضاً في زمن الرحلة المدرسية.

وقالت الوزيرة: "يوجد أيضاً بعض التحديات التي تواجه النقل المدرسي مثل التسجيل المتأخر من أولياء الأمور يؤثر بشكل جذري في التخطيط السليم لمسارات الحافلات".

وأكدت أن "الوزارة تقوم بإجراء مراجعة دورية لخطوط السير، وتم استحداث قسم خاص لجودة المواصلات ضمن الكادر التنظيمي للوزارة لمتابعة العمليات التشغيلية اليومية، والنظر في أي شكوى تصلنا".