المعاشات ترد: شمول الرياضيين والفنانين مشروط بتبعيتهم لصاحب عمل مسجل

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن تسجيل الرياضيين والفنانين، وتأمينهم لدى الهيئة، يتطلبان توافر شروط عدة نص عليها القانون، أهمها تبعيتهم لصاحب عمل مسجل لدى الهيئة ومشمول إلزامياً بأحكام القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حتى يكون صاحب العمل ملزماً بشمولهم بأحكام القانون، فلابد من توافر علاقة العمل بعناصرها الثلاثة، وهي العمل بالأجر والتبعية والإشراف، وفي حال توافرت هذه الشروط على الرياضيين ومن في حكمهم من مواطني الدولة، فإن شمولهم بأحكام القانون وتسجيلهم لدى الهيئة يعد إلزامياً لصاحب العمل مع ضرورة استكمال إجراءات التسجيل خلال شهر واحد من تاريخ التحاقهم بالخدمة.

كما أوضحت الهيئة أن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة ولائحته التنفيذية، قد اعتبر الاحتراف الرياضي للمواطن اللاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة قائمة بذاتها، واشترط تبعاً لذلك تسجيلهم في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة سريان عقودهم، حيث ألزمت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الجهات الرياضية المشهرة بتسجيل من يحمل منهم جنسية الدولة في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة طوال مدة العقد، وفقاً للشروط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة ذات العلاقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

• الاحتراف الرياضي للمواطن اللاعب والمدرب والإداري والحَكَم مهنة قائمة بذاتها.