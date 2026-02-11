رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، تناولا خلاله المبادرات المشتركة بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والأزهر الشريف، خصوصاً في مجال دعم قِيَم التعايش والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات، بما يُعزّز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تبادل سموه وفضيلة شيخ الأزهر التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيَين الله عز وجل أن يجعله شهر بركة وخير على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وسلام واستقرار في العالم أجمع، وعبّر فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للدعم الدائم الذي تُقدّمه دولة الإمارات للأزهر ورسالته، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه، ويديم على الدولة وشعبها التقدّم والازدهار، كما أكد شيخ الأزهر، خلال الاتصال، أهمية رسالة «جائزة زايد للأخوة الإنسانية»، ودورها في تكريم الجهود الهادفة إلى تعزيز قِيَم التعايش والتعاون والتواصل والأخوة الإنسانية عالمياً.