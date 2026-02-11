رئيس الدولة ورئيس فنلندا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية فنلندا، ألكسندر ستوب، أمس، خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون التنموي والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام، بما يعود بالخير على شعبيهما، وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع العلاقات الإماراتية - الفنلندية نحو آفاق أرحب، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفضاء والابتكار والاستدامة، وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، وتُحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدّم والازدهار، كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشددَين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يصب في مصلحة الجميع.