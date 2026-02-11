الإمارات وإيران تعقدان المشاورات السياسية في طهران

عُقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العاصمة طهران.

ترأست الاجتماع وزيرة دولة، لانا نسيبة، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات لدى إيران، خالد بالهول، وسفير إيران لدى دولة الإمارات، رضا عامري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ورحّب الجانبان بالمشاورات التي تُعدّ فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز المصالح المشتركة، بما يخدم البلدين والشعبين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك آخر التطورات في المنطقة وتأثيراتها في السلم والأمن، والجهود المبذولة لمعالجتها.

واختُتمت المشاورات بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشكل دوري، وتفعيل اللجان الفنية المشتركة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقات القائمة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وخلال زيارتها إلى طهران، التقت لانا نسيبة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونقلت له تحيات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما بحثت معه عدداً من القضايا ذات الصلة بالسلام والأمن الإقليميين.