وفد روسي يطلع على أفضل الممارسات الأمنية في شرطة أبوظبي

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً أمنياً روسياً على أبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة، التي تسهم في تعزيز استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.

واستقبل مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء خليفة محمد الخييلي، ونائب مدير قطاع شؤون القيادة، العميد الدكتور سلطان عبيد النعيمي، الوفد الروسي برئاسة النائب الأول لوزير الشؤون الداخلية رئيس خدمة شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب الفريق أول، أندريه فلاديميروفتيش كيكوت، ونائب رئيس مجلس «الدوما» للجمعية الفيدرالية لدى روسيا الاتحادية، إيرينا ياروفايا، والوفد المرافق.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل توسيع مجالات التعاون في العمل الشرطي والأمني، ومناقشة فرص المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في توظيف أحدث التقنيات في التدريب الشرطي والأمني، وفق أرقى المعايير العالمية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في المدينة الآمنة، واستقبلهم مدير إدارة المدينة الآمنة، العقيد المهندس سعيد عبدالله الرشيدي، واطّلع الوفد على شرح مفصل حول الإنجازات الريادية والأنظمة الحديثة المعتمدة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

واستمع الوفد إلى عرض شامل حول آليات العمل والتقنيات المتقدمة المستخدمة، شملت نظم الرقابة الإلكترونية، والحلول الذكية الداعمة لصناعة القرار الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتحسين جودة الأداء، إضافة إلى أحدث الأنظمة المرتبطة بالأبراج والكاميرات وتقنيات التتبع الجغرافي، والنماذج الذكية لتحليل البيانات وتطبيقات المراقبة المتطورة.