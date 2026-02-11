لتنظيم الحركة وضبط السرعات.. «مرور دبي» تُكثّف الدوريات خلال «الضباب»

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن شرطة دبي اتخذت حزمة من الإجراءات الميدانية والوقائية، تزامناً مع تشكل الضباب على طرق الإمارة، بهدف الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، شملت تكثيف انتشار الدوريات المرورية على الطرق الخارجية والرئيسة، من بينها شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع دبي - العين، إضافة إلى عدد من الشوارع الأخرى، وذلك لتنظيم الحركة المرورية وضبط السرعات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وبيّـن العميد جمعة بن سويدان أن الدوريات المرورية نفّذت مسحاً ميدانياً متواصلاً للتأكد من التزام السائقين بالتعليمات الخاصة بالقيادة في ظروف الضباب، حيث تم توجيههم إلى خفض السرعة تدريجياً، وترك مسافات أمان كافية، والامتناع عن التجاوزات غير الآمنة أو تغيير المسار بشكل مفاجئ، كما تم التعامل الفوري مع المركبات المتوقفة على كتف الطريق، وتوجيهها إلى خارج حرم الطريق، لتجنّب وقوع الحوادث الناجمة عن تدني مستوى الرؤية.

وأضاف أن الدوريات المرورية عملت كذلك على إيقاف حركة الشاحنات الثقيلة مؤقتاً، وتوجيهها إلى الاستراحات المخصصة لها خلال فترة الضباب، نظراً إلى خطورة الفارق في السرعات بينها وبين المركبات الخفيفة، الأمر الذي يرفع احتمالية وقوع الحوادث الجسيمة عند انخفاض مستوى الرؤية.

وأشار إلى أن الضباب الكثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية على معظم الطرق، ما أدى إلى حدوث بعض الاختناقات المرورية البسيطة، وتكدّس المركبات في بعض المناطق. وأضاف أن الدوريات المرورية عملت على تنظيم حركة السير في المواقع المتأثرة، وتوجيه السائقين إلى مسارات بديلة عند الضرورة.

ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات، أبرزها تشغيل الإضاءة المنخفضة بدلاً من الإضاءة العالية، واستخدام أضواء الضباب إن وجدت، وتجنّب التوقف على الطرق السريعة نهائياً، وعدم استخدام الهاتف المحمول أو أي مشتت ذهني أثناء القيادة. كما شدد على ضرورة تجنب الضغط المفاجئ على المكابح أو تغيير المسار دون التأكد من خلوّ الطريق. وأكد أن سلامة الطريق مسؤولية مشتركة، وأن التزام السائقين بالتعليمات المرورية خلال الظروف الجوية المتقلبة يُسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن شرطة دبي تواصل تنفيذ حملات توعوية وميدانية عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي المروري وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة، داعياً الجمهور إلى متابعة التنبيهات الرسمية والالتزام بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.