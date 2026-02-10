شرطة أبوظبي تنظم مسيرة للمركبات الكلاسيكية

نظّم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسيرة للمركبات الكلاسيكية، والتي انطلقت من متحف المقطع وصولًا إلى مبنى إدارة ترخيص السائقين والآليات القديم، ضمن فعالية مجتمعية هدفت إلى إحياء عروض للمركبات الكلاسيكية وتعزيز التواصل الإيجابي مع أفراد المجتمع .

وشارك في المسيرة مجموعة كبيرة من هواة ومحبي المركبات القديمة الكلاسيكية ذات الدفع الرباعي والصالون، والتي يعود تاريخ إنتاجها إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث استعرضت المركبات المشاركة تصاميمها التاريخية التي تعكس مراحل مختلفة من تطور صناعة المركبات، وسط تفاعل لافت من الجمهور وعشاق هذا النوع من المركبات.

وتحرص شرطة أبوظبي على إطلاق وتنظيم مبادرات مجتمعية مبتكرة تعزز الشراكة مع أفراد المجتمع، وتسهم في نشر مفاهيم السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة بأساليب حديثة وتفاعلية وتعريف الجمهور بدور مبنى إدارة ترخيص السائقين والآليات القديم في تسجيل المركبات وإصدار الرخص في إمارة أبوظبي إلى جانب دعم الفعاليات التي تجمع هواة المركبات الكلاسيكية، بما يعكس نهجها المستمر في الإرتقاء بجودة الحياة وتعزيز التواصل الإيجابي مع مختلف فئات المجتمع.