بلدية الشارقة تعلن بدء إصدار تصاريح تحضير الأطعمة وعرضها في نهار رمضان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن بدء إصدار التصاريح اللازمة لمواقع تحضير وبيع الأطعمة خلال ساعات النهار في شهر رمضان بما في ذلك المواقع بالمراكز التجارية، وكذلك إصدار تصاريح عرض الأطعمة أمام المحال قبل موعد الإفطار للمطاعم والكافتيريات ومحال الحلويات ومخابز الرقاق وغيرها، وذلك في إطار استعدادها لشهر رمضان المبارك، إذ يمكن للراغبين في إصدار هذه التصاريح زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية وإصدارها وفقاً للشروط المطلوبة خلال دقيقتين، فضلاً عن إمكانية إصدارها من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.



وأكد جمال المازمي مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، أن البلدية بدأت استعداداتها للشهر الفضيل، ووضعت الخطط اللازمة لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وفق أفضل المواصفات والمعايير الصحية، وتقديم بعض الخدمات وفقاً للتصاريح اللازمة، كتصاريح تحضير الأطعمة وعرضها للبيع خلال ساعات النهار من شهر رمضان، ويتم منح هذه التصاريح وفقاً لشروط معتمدة من قبل البلدية تشمل تحضير وطهي الأطعمة داخل المطابخ، وتقديم الخدمة للزبائن خارج الموقع وعدم استخدام قاعة الطعام.



وأوضح جمال المازمي، أن إصدار التصريح اللازم لعرض الأطعمة خارج المحال قبل موعد الإفطار يأتي وفقاً للعديد من الاشتراطات، تشمل عرض الأطعمة على الرصيف الأمامي للموقع مباشرة بشرط ألا يكون ترابيًا، ووضعها في أوانٍ معدنية غير قابلة للصدأ، وعرضها في صندوق زجاجي محكم الإغلاق لا يقل ارتفاعه عن 100 سم، ومزود بباب جرار أو مفصلي، كما يجب أن تغطّى الأطعمة بأوراق ألمونيوم أو بلاستيك شفاف ذي درجة غذائية، مع استخدام مواد تعبئة ذات درجة غذائية كذلك، مع ضرورة حفظ الأطعمة في درجة حرارة مناسبة (غير مبردة أو مجمدة)، وتجهيز الأطعمة المعروضة بالمنشأة حسب النشاط المصرح به.



وأفاد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية أن البلدية وفرت خدمة إصدار هذه التصاريح من خلال موقعها الإلكتروني، إذ يمكن للمتعامل الدخول للموقع والتسجيل ثم إصدار التصريح اللازم خلال مدة قياسية لا تتجاوز دقيقتين، وذلك تماشياً مع جهودها التطويرية وتحسين الخدمات بما يسهل على المتعاملين. مشيراً إلى أنه يمكن إنجاز الخدمة كذلك من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة والبالغ عددها 13 مركزاً.