شرطة رأس الخيمة تعتمد شكلاً جديداً للوحات المميزة للمركبات



اعتمدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة في الإمارة، الشكل الجديد للوحات المميزة لأرقام المركبات، والتي تتميز بتصميم حديث ومعايير متقدمة تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأكدت شرطة رأس الخيمة أن إطلاق الشكل الجديد للوحات لا يعني استبدال أو تغيير اللوحات القديمة، وإنما يُعد شكلاً إضافياً جديداً مميزاً لأصحاب المركبات.



وأوضحت أن هذا الإطلاق يأتي ضمن توجهات شرطة رأس الخيمة المستمرة في تبني آليات التطوير وفق أفضل معايير التميز والريادة، واستجابةً للتطلعات المستقبلية، وبما يعزز جودة حياة المجتمع ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.



ويعتمد تصميم لوحات المركبات الجديدة على عناصر فنية تُبرز جمال الأرقام والحروف، من خلال خطوط كتابة متقنة وتناسق بصري ، حيث تتميز اللوحات بدمج الأرقام والحروف بطريقة مبتكرة، وتتيح للمتعامل اختيار الحروف والأرقام المناسبة على ألا يتجاوز عدد الخانات(7خانات) في اللوحة المميزة ما بين الحروف والأرقام.



وأشارت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة إلى أن بإمكان أصحاب المركبات الحصول على الشكل الجديد للوحات بكل سهولة ويسر، عبر جميع مراكز تقديم الخدمة المنتشرة في أنحاء الإمارة.