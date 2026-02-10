رئيس الدولة يُهنّئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة فوزها في الانتخابات

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بمناسبة فوزها في الانتخابات، متمنياً لها التوفيق في خدمة بلادها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أهنئ معالي ساناي تاكايتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات، متمنياً لها التوفيق في خدمة اليابان وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى مواصلة العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا الصديقين».