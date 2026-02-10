رئيس الدولة يُعيد تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بشأن إعادة تشكيل «مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، برئاسة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي.

ويضم المجلس في عضويته الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، ومريم محمد الأحمدي، والمهندس ناصر أحمد محمد الراشدي، وعلي سالم القيشي الشحي، وحمد سالم كردوس العامري، والدكتور يوسف عبدالغفار الشريف، وأحمد سليمان أحمد الحمادي، وفضيلة عبدالله محمد المعيني، وموزة سالم عبدالله الشومي، والدكتورة أمينة عبدالله الماجد، وفاطمة محمد يوسف الجاسم. وبموجب القرار يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021، ويُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ في ما يخصّه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.