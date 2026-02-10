300 مواطن في منظومة بحثية لتطوير إنتاج العسل المحلي

يشارك 300 مواطن في منظومة بحثية متكاملة لتطوير إنتاج العسل المحلي في إمارة الفجيرة، ضمن إطار تنظيمي يحمي النحل وينظم التعامل معه، ويهدف إلى رفع جودة المنتج وخفض كلفة العسل، من خلال شراكات بحثية تغطي 5000 خلية نحل داخل الدولة.

وأكد مدير مركز الفجيرة للبحوث، الدكتور فؤاد المغاري رضوان، أن المنظومة جاءت نتاج مخرجات علمية تراكمية، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 25 مشروعاً بحثياً، بمشاركة خبراء من دول مختلفة، شملت دراسات على النباتات المحلية، وتطوير منتجات علاجية من العسل، إلى جانب بناء شراكات مع مراكز أبحاث دولية.

وأشار إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، ضمن عدد من تلك المشروعات، لاستخدامها في توثيق العسل والتحقق من خصائصه وجودته، مبيناً أن المركز يمتلك مناحل بحثية متخصصة، لكنه اتجه إلى توسيع نطاق العمل، عبر شراكات مباشرة مع أصحاب المناحل الاقتصادية.

وأضاف أن «الهدف من هذه الشراكات يتمثّل في نقل نتائج البحث العلمي إلى أرض الواقع، بما يُسهم في تحسين الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف على المواطنين المستثمرين».

وأكد أن «حماية النحلة المحلية تمثّل أولوية بحثية وتنظيمية»، لافتاً إلى أن «النحل في إمارة الفجيرة محمي بقانون محلي ينظم التعامل معه ويحظر الإضرار به، باعتباره جزءاً أصيلاً من المنظومة البيئية، ويتم العمل بالتوازي على إكثاره، وإنتاج ملكات إماراتية ملقحة لضمان استدامة السلالة المحلية».

وجرى استعراض هذه التجربة خلال أعمال الدورة الثانية من «مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل»، الذي نظمته هيئة الفجيرة للبيئة، بالشراكة مع مركز الفجيرة للبحوث، بمشاركة خبراء وباحثين من أكثر من 20 دولة.

وقالت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة عبدالله المعلا، إن الفجيرة تضطلع بدور فاعل في دعم قطاع النحل، من خلال أطر تنظيمية محوكمة تعكس رؤية القيادة في صون التنوع البيولوجي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وأضافت أن تهيئة بيئة تجمع بين الموروث المحلي والخبرات العلمية المتخصصة تُسهم في تبادل المعارف في مجال تربية النحل المتكيّف مع التغيرات المناخية، بما يدعم النحالين المحليين والجهات التنظيمية في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.