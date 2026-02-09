محمد بن زايد والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز السلام في المنطقة لتحقيق الازدهار لشعوبها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، وفي هذا السياق أكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، إضافة إلى أهمية الدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أكد سموه والرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين،مشددين على أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وكان الرئيس المصري يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة قد زار جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واطلع خلال جولة في مرافق الجامعة وأقسامها على منظومة برامجها الأكاديمية وابتكاراتها النوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي تسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات ورؤيتها التنموية بجانب تطلعاتها المستقبلية الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في هذا المجال.

وقد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد في ختام زيارته حيث كان صاحب السمو رئيس الدولة في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في وداعه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.