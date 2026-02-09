سلطان القاسمي يعتمد توظيف 200 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توظيف 200 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة، منهم 100 في المشاريع التنموية الجديدة التي تم افتتاحها، و100 في مختلف الجهات الحكومية.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ترقية 238 موظفاً من مختلف الدرجات الوظيفية للكادر الإداري لدائرة القضاء في الإمارة، إلى جانب منح علاوة تشجيعية لـ 56 موظفاً، بتكلفة سنوية إجمالية تبلغ 10 ملايين و992 ألفاً و228 درهماً.

وتأتي التوجيهات استمراراً للاهتمام الذي يوليه سموه في دعم الجهات الحكومية في الإمارة بالكفاءات المواطنة وتعزيز العيش الكريم للأسر الإماراتية، وتحفيزاً للموظفين المجتهدين وتقديراً للجهود المبذولة لتحقيق المزيد من الإنجازات في العمل الحكومي.