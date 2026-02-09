محمد بن راشد: فخور بوطن يضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "أثناء افتتاح معرض الصحة العالمي اليوم .. تشارك به 4800 مؤسسة صحية من 180 دولة .. ويزوره 235 ألف متخصص ويعد ضمن الأكبر عالمياً .. وتنطلق على هامشه مؤتمرات طبية تخصصية ويقدم حلولاً جديدة في مجال العناية المركزة، والتصوير الطبي والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وإدارة الجودة الطبية وغيرها.. فخور بكل منجز وطني، وفخور بكل حدث عالمي، وفخور بوطن يستضيف العالم .. ويضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم".