استقبله رئيس الدولة.. الرئيس المصري يصل البلاد

وصل عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، إلى دولة الإمارات في زيارة أخوية.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.