منى المري: قمة الإعلام العربي 2026 تجمع الإعلام العالمي والعربي في منصة واحدة هذا العام

أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري أن إطلاق قمة الإعلام العربي 2026 يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، وتوسيع نطاق القمة لتشمل تخصصات ومنصات جديدة تعكس واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، مشيرة إلى أن الدورة المقبلة ستشهد إضافة منتديات نوعية، من بينها منتدى الاتصال الحكومي ومنتدى الألعاب الإلكترونية، بما يعزز من شمولية القمة وقدرتها على استقطاب شرائح جديدة من صناع المحتوى والخبراء والمتخصصين.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي دبي للصحافة اليوم، للإعلان عن تفاصيل قمة الإعلام العربي 2026، أن القمة تواصل ترسيخ مكانتها منصةً إقليمية وعالمية للحوار الإعلامي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات إعلامية دولية مرموقة، من بينها صحيفتا فايننشال تايمز ورويترز، مؤكدة أن هذه الشراكات تسهم في الارتقاء بمستوى المحتوى، وتعزيز التفاعل، وتبادل الخبرات بين الإعلام العربي ونظيره العالمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة التغطية الإعلامية لقضايا المنطقة.

وشددت منى المري على أن الاستثمار في الإنسان يبقى أولوية رئيسية، لافتةً إلى أن قمة الإعلام العربي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الكفاءات والمواهب الإعلامية الشابة، عبر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، ودعم متواصل من مؤسسات تعليمية وإعلامية محلية وعالمية، بهدف إعداد جيل إعلامي قادر على الابتكار والتأثير، ومواكبة متطلبات المستقبل.

وأضافت أن توسيع نطاق القمة ليشمل قطاعات إعلامية جديدة يسهم في تعزيز الحضور المتنوع من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية، ويتيح تغطية أعمق وأكثر شمولًا للقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدة أن هذا التنوع يمثل أحد أهم عناصر قوة القمة واستمراريتها.

وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والمالية، أوضحت أن القمة تحظى بدعم مستمر من حكومة دولة الإمارات ومؤسسات إعلامية رائدة، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لتنظيم الفعاليات والمنتديات المصاحبة، إلى جانب فتح آفاق أوسع لفرص الرعاية والشراكات مع شركات إعلامية عالمية، مشيرةً إلى أن التركيز على تطوير الكفاءات محليًا يسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية على المدى البعيد.

وحول التحديات المحتملة، أكدت أن فريق العمل يضع في اعتباره المتغيرات الإقليمية والدولية، ويتم التعامل معها عبر تنويع المشاركين، وتعزيز الحوار، وضمان مرونة البرامج، إضافة إلى التخطيط المسبق لدمج المنتديات الجديدة ضمن القمة بشكل متكامل يضمن نجاح التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

واختتمت منى المري تصريحاتها بالإشارة إلى الخطوات المقبلة، والتي تشمل تنظيم منتدى التواصل الاجتماعي بقيادة مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، وتعزيز التعاون مع الجامعات والأكاديميات الإعلامية، إلى جانب مواصلة التنسيق مع المؤسسات الإعلامية العالمية لتنظيم فعاليات متخصصة على هامش القمة، وإطلاق برامج تدريبية متقدمة لدعم المواهب الإعلامية الشابة وتمكينها من لعب دور فاعل في صناعة إعلام المستقبل.