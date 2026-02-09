توسعة خدمات المركبات ذاتية القيادة "روبوتاكسي" في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن توسعة خدمات المركبات ذاتية القيادة (روبوتاكسي) لتشمل مناطق جديدة في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في خطوة تعكس جهود الإمارة المتواصلة لتعزيز منظومة التنقل الذكي ودعم مستهدفاتها في النقل المستدام.

وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات النسخة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026، التي عُقدت مؤخراً، والمتخصصة في تقنيات الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وقال المركز في إعلان حديث، إن هذه التوسعة تأتي انسجاماً مع رؤية أبوظبي للتنقل الذكي والذاتي، وضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير حلول نقل مستقبلية آمنة وفعّالة تسهم في تحسين كفاءة شبكة النقل والحدّ من الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وذكر أنه تم إطلاق هذه الخدمة منذ 2021 وتضمنت جزيرة ياس، جزيرة السعديات، جزيرتي الريم والمارية ومطار زايد الدولي، وسيتم توسيع نطاق تشغيل مركبات الروبوتاكسي ليشمل مناطق جديدة تتميز بنشاطها الحيوي وكثافتها السكانية، مثل مدينة خليفة ومدينة مصدر و ربدان، إلى جانب إطلاق مسارات جديدة تربط بين كورنيش أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير، بما يتيح خيارات أوسع للتنقل الذكي أمام السكان والزوار، ويعزّز استفادتهم من خدمات القيادة الذاتية في الإمارة.

وتتولى شركتا "وي رايد" و"أوبر" بالتعاون مع المشغل المحلي شركة "تواصل" تشغيل الخدمة تجاريًا وفق التصاريح المعتمدة.

وأكد المركز أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعة أسطول المركبات ذاتية القيادة لمواكبة الطلب المتزايد ودعم النمو المتسارع للخدمة، بما يضمن تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح أن الخدمة شهدت إقبالاً متنامياً منذ إطلاقها، محققة نمواً في عدد الرحلات بنسبة تقارب 150% خلال عام 2025، وذلك نتيجة التوسعات التشغيلية السابقة وارتفاع مستوى ثقة المستخدمين بالتقنيات الذكية المعتمدة في التشغيل، فيما بلغت نسبة السلامة لهذه المركبات 99.9%.

ويواصل مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة والشركاء المطورين، العمل على تعزيز البنية التحتية الداعمة لحلول القيادة الذاتية، من خلال تطوير أنظمة المراقبة والتحكم، وتعزيز شبكات الاتصال المتقدمة، وتهيئة بيئة تشغيل آمنة وموثوقة للمركبات ذاتية القيادة.