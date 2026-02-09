محمد بن زايد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أهنئ معالي ساناي تاكايتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات متمنياً لها التوفيق في خدمة اليابان وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى مواصلة العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا الصديقين."