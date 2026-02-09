رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشاعر سيف سالم غانم المنصوري في منزله بمنطقة الوثبة في أبوظبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتبادل سموه مع سيف المنصوري وعائلته الأحاديث الودية، وقد رحبوا بسموه، معربين عن سعادتهم بالزيارة، وتقديرهم لنهج سموه الأصيل في ترسيخ قِيَم التواصل والترابط المتجذّرة في مجتمع الإمارات.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.