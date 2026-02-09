رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مختلـــــف جــــــوانب التعــــــــاون والعمـــــــل المشترك وفـــــــــرص تعزيزهما، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمـــــــع البلــــــدين بما يخــدم مصالحهما المتبــــــادلة.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة، والرئيس الروسي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاه خفض التصعيد، للحفاظ على الأمن والاستقرار، من خلال دعم الحوار والحلول السلمية.