أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضران أفراح بن سليمان والمهيري

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان، أمس، في مجلس ند الشبا، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة راشد بن قحيد بالهول المهيري.

وهنّأ سموهما العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.