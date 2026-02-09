أعرب عن صادق مواساته لذوي الفقيد
مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي
قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
