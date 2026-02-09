«الاتحادية العليا» تُشارك في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بالقاهرة

شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، يومَي السابع والثامن من فبراير الجاري، بمشاركة ممثلي 28 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإفريقية.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للعمل القضائي، لاسيما القضاء الدستوري.

وترأس وفد المحكمة الاتحادية العليا رئيس المحكمة، محمد حمد البادي الظاهري، وضم الوفد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، شهاب عبدالرحمن الحمادي، ومدير إدارة الخدمات المساندة في المحكمة، محمد سعيد ناصر الشبلي، وأكد محمد حمد البادي الظاهري، في كلمته خلال جلسة التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية متسارعة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء المستقبل، مشدداً على أن العدل ليس معادلة رياضية، بل قيمة أخلاقية يحملها القاضي في ضميره قبل أن يسطرها في حكمه.

واستعرض التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشروعات رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء واستقلال القاضي وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الإمارات في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي معيناً للقاضي لا مهيمناً عليه، وسنداً له في تحليل الوقائع لا بديلاً عن ضميره.