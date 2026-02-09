«لجنة دبي للألعاب الإلكترونية» ترسم خارطة طريق للقطاع

عقدت «لجنة دبي للألعاب الإلكترونية»، التي شُكلت بموجب قرار أصدره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لتكون معنية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة، اجتماعها الأول لرسم ملامح توجهاتها الاستراتيجية، وتحديد أطر عملها التشغيلية، إضافة إلى وضع الأولويات الرامية إلى ضمان النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

ويأتي الاجتماع تجسيداً لانطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك والمتكامل لتطوير منظومة ألعاب إلكترونية بمعايير عالمية في دبي، تتسم بالتنافسية العالية والجاهزية للمستقبل، تماشياً مع طموحات الإمارة الرامية إلى ترسيخ ركائز اقتصادها الرقمي والإبداعي، وتوسيع آفاق الصناعات القائمة على الابتكار التحويلي، بما يضمن ريادتها وتفوقها في قطاعات الإعلام الجديد، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي والإبداعي.

وتناول الاجتماع سبل إرساء المقومات الأساسية لبناء قطاع حيوي ومحفز للابتكار، بما يشمل صياغة أطر تنظيمية وسياسات تتسم بالمرونة، وتطوير بنية تحتية متطورة وبيئات حاضنة وممكنة للنمو، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، والجهات الفاعلة في الصناعة، وشركاء القطاع الخاص.

وأكدت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، أن قطاع الألعاب الإلكترونية بات يُمثّل أحد أبرز المجالات الواعدة ضمن المشهد الإعلامي في دبي، ويعد محركاً رئيساً للاقتصاد الإبداعي القائم على الابتكار، وقالت: «شكل تأسيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية منصة استراتيجية لتحقيق مواءمة أوثق بين السياسات العامة ومتطلبات البنية التحتية، واحتياجات القطاع، مع العمل في الوقت ذاته، على خلق بيئة محفزة للابتكار، تتبنّى المواهب وتدعم النمو المستدام طويل الأمد، ويعكس هذا النهج التزام دبي الراسخ ببناء صناعات إبداعية ذات تنافسية عالمية، تُحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً وملموساً».

واستعرضت اللجنة المقومات التنافسية التي تكرس مكانة دبي كوجهة رائدة لتطوير الألعاب الإلكترونية، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية المتقدمة وشبكات الاتصال المتطورة، والبيئة التنظيمية المرنة والمحفزة، فضلاً عن القدرات اللوجستية الفائقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة، وهي عناصر تُعزّز في مجملها قدرة دبي على استقطاب كبريات شركات تطوير ونشر الألعاب والمستثمرين والمواهب العالمية المتخصصة من كل أنحاء العالم.

من جانبه، أكد رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية، خلفان بالهول، أن تركيز اللجنة يتمحور على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس ونتائج قابلة للقياس، وقال: «تتمثّل أولويتنا في دعم بناء مسارات مستدامة لرفد القطاع بالمواهب، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة، وعقد شراكات استراتيجية بناءة، مع تعزيز أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مختلف مراحل (سلسلة القيمة) في قطاع الألعاب، ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية ورواد الصناعة، نسعى إلى دفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المراكز العالمية تنافسية وجاذبية في هذا المجال».